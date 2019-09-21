Veliler istedi müdür döndü

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Öger İlköğretim Okulu Müdürlüğü görevinden alınan Saim Yiğen, velilerin eyleminin ardından görevine geri döndü. Sabah saatlerinde okula gelen Saim Yeğen'i, öğrenciler ve veliler alkışlarla karşıladı. Öğrencileri, müdürlük görevine yeniden geri dönebilmenin mutluluğunu yaşayan Yiğen'e sarılarak sevinçlerini paylaştı.Yiğen'in görevden alınmasının ardından 100'ü aşkın veli eylem yapmış ve müdürlerini geri istemişti. Veliler, Kaymakam Mustafa Yiğit ardından Vali Münir Karaloğlu ile görüşmüştü. Yaşananların ardından Saim Yiğen bu sabah eski okulundaki görevine iade edildi. Müdürlerinin göreve iade edildiğini öğrenen veliler, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte okula gelerek müdür Yiğen'i bekledi.Yiğen, aracıyla okula geldiği anda büyük sevinç yaşandı. Alkış tufanının koptuğu karşılama töreninde bazı veliler ağlamamak için kendini zor tuttu. Çiçeklerle karşılanan okul müdürü, alkışlar arasında kürsüye çıkıp velilere hitap etti. Yiğen, "Öncelikle sayın Antalya Valimiz Münir Karaloğlu'nun bizlere, eğitime göstermiş olduğu yüksek hassasiyetinden dolayı şahsım adına, okulumuz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Valimizin emir ve talimatlarını aldık. Görevimizin başındayız" dedi.