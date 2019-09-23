Şimdi fiyat artırma zamanı

BUGÜN NELER OLDU

TURİZMDE rekorlar yılı olan 2019'da turist sayısındaki artış eylül ayında da devam etti. Eylül ayının ilk 19 gününde toplam 1 milyon 404 bin 312 turist kente geldi. 19 Eylül'de günlük 67 bin 259 turist gelerek günlük rekor kırıldı. Yıllık yüzde 15.9'luk artış 16 milyon turist hedefi için umutlandırdı. Turizmciler, hedefin yakalanacağı, hatta üzerine çıkılacağı konusunda hemfikir.Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, eylül ayının çok iyi gittiğini, ekimde de artışın sürmesini beklediklerini kaydetti. Ayık, "Ekimin ilk haftasından itibaren Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinde okul tatilleri var. Dolayısıyla çocuklu aileler de yine gelebilir. Ayrıca orta yaş kuşağında da artış bekliyoruz" dedi. 12 ay turizm vurgusu yapan Ayık, "Dünyada kışı geçirmek isteyen orta ve üstü yaş kesim var, o yaş grubuna hitap edilen bir şey yapılırsa Antalya 12 ay yaşayan bölgeye dönüşebilir" dedi.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da çok iyi bir Eylül ayı geçirildiğini aktardı. Tesislerin dolu olduğuna değinen Atmaca, "Son yılların en iyi eylül ayını geçiriyoruz. Ekim ayı için gelen rezervasyon akışı gayet iyi" dedi. Turist sayısındaki artışın sonrası artık turizm gelirlerini artırmanın yoluna bakılması gerektiğinin altını çizen Atmaca, "Turist sayısındaki artışın şimdi fiyatlara yansıtma zamanı" dedi.