İlk ifadesi ile şoke etti

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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde, Zeynep Çıldır'ı (91) evinin arka tarafındaki kümeste kafasına çekiçle vurduktan sonra altın bileziği ile altın yüzüğünü gasp ettiği iddiasıyla tutuklanan Ali Aslan (51), suçlamaları kabul etmedi. İşsiz olduğunu söylediği Çıldır'ın kendisine "Arkada odun var kırarsan para vereyim" dediğini öne süren Ali Aslan, "Testere almak için tahtanın üzerine çıktı ve sırtının üzerine düştü" dedi.Yaşlı kadının başını kanlar içinde gördüğünü söyleyen Aslan, "Daha önce 21 yılı geçkin süre ceza almam dolayısıyla, bu işin bana yansıyacağından korktum ve teyzenin yanından ayrıldım" dedi. Ali Aslan, Zeynep Çıldır'ın yüksek yere nasıl çıktığı ve başının nasıl yaralandığına ilişkin sorulara ise çelişkili cevaplar verdi. Kafatasında 3, kaburgalarında 6 ve sağ omzunda kırıklar bulunan Çıldır'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Küçük yaştaki çocuğa tecavüz edip öldürmek suçundan 23 yıl hapis yattığı ve cezaevinden çıktığı belirlenen Aslan'ın kısa süre önce de Kepez ilçesinde bir kadının kafasına vurup, gasbettiği ortaya çıktı.