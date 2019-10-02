Barış Manço anıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, 'Barış Manço' şarkıları konseri ile sona erdi. Gece Türkler Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Barış Manço'nun eserlerinden hazırladığı sunum ile başladı. Ardından belgesel gösterimi ile devam eden final akşamında, Manço Jazz Project sahneye çıktı.Kızılkule Meydanı'nda gerçekleşen caz şöleninde Mançoloji albümünün aranjörü ve müzik direktörü Eser Taşkıran'ın sahne performansına vokalde 'En İyi Yorumcu' ödülüne sahip kardeşi Meltem Taşkıran eşlik etti. Barış Manço'yu anmak için düzenlenen final gecesine Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı onur konuğu olarak katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gruba ve Lale Manço Ahıskalı'ya teşekkür plaketi takdim etti. Sahnede oldukça duygusal anlar yaşandı.