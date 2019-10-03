Alanya’ya yeni belediye binası

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya Belediyesi'nde yeni hizmet binası sevinci yaşanıyor. Aralık 2017'de temeli atılan binayla ilgili yaşanan hukuki süreç, yaklaşık 2 yıl sonra belediye lehine sonuçlandı. Müjdeyi, ekim ayı meclis toplantısında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi.Başkan Yücel, inşaatta ekonomik sorunlardan dolayı yüklenici firma kaynaklı sorunlar yaşadığını hatırlatarak, "Belediye olarak tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik. Yürüttüğümüz projelerde borçlu konuma düşmemeye gayret ettik ve başardığımızı düşünüyorum. Bu proje nezdinde de hukuki süreç lehimize sonuçlandı" diye konuştu. Yücel, "Bundan sonraki dönemde yüklenici firma 210 gün içerisinde çalışmalarını tamamlayacak ve binayı bize hazır bir şekilde teslim edecek" dedi.