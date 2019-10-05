Denize çakıldı ama yılmadı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yamaç paraşütünün ipleri kopunca denize acil iniş yapan Gerry Schoppema (70), başına gelen talihsizliğe rağmen yeniden şansını denedi. Kaza yaşadığı pilot Tulgay Özden'e olaydan 1 hafta sonra yeniden ulaşan Schoppema, tekrar uçmak istediğini bildirdi. Schoppema ve Özden, yamaç paraşütüyle bugün Akçalı Tepesi'nden yeni bir atlayış gerçekleştirdi. İkili Kleopatra Plajı'na sorunsuz iniş yaptı.28 Eylül'de yaşanan olayda denize çakılmaya yaklaşık 250 metre kala yedek paraşüt ile acil iniş yapan Gerry Schoppema, "Pilotun uzun yıllardır bu işi yapması ve tecrübesi hayatımı kurtardı. İlk başta çok korktum sallantılardan dolayı, yedek paraşütün açıldığını görünce rahatladım. Güle oynaya suya iniş yaptık, herhangi bir sıkıntı olmadı. Bu sefer daha çok eğlendim " dedi.Pilot Tulgay Özden de çok sayıda ipin aynı anda kopmasının çok nadir olduğunu anlatarak, şöyle "Türk Hava Kurumu'nda yetiştiğimiz için, defalarca çok disiplinli bir şekilde eğitim aldık. Çok karşılaşabileceğiniz bir durum değil ama çok hızlı ve seri şekilde müdahale ettik. Bütün acil durum prosedürlerini harfiyen uyguladık. Böylelikle sağlıklı bir şekilde indik. Bunlar havacılık sporunun doğasında olan şeyler" diye konuştu.