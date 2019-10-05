Dünyanın gözü Alanya’da olacak

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Alanya, 21-27 Ekim tarihlerinde ilk kez düzenlenecek olan World Winners Cup ve Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak.Bir hafta boyunca Kleopatra Plajı'nda spor şöleni yaşanacak. Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nın tanıtım toplantısı Alanya'da yapıldı. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Plaj Futbolu Milli Takım Teknik Direktörü ve oyuncusu Adil Müftüoğlu ve Plaj Futbolu Milli Takım Kaptanı Ferit Yücel Ergün katıldı.şampiyon takımları yıldız oyuncuları ile katılım sağlayacak.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın sporun başkenti olduğunu söyledi. Yerel Yönetimler olarak yılda 15'i uluslararası olmak üzere 70'e yakın spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Yücel, "Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nın Alanya'da düzenlenecek olması ve kadın-erkek takımları olmak üzere plaj futbolu adına bizim için büyük bir gurur.dedi.Plaj Futbolu Milli Takım Kaptanı Ferit Yücel Ergün de, "Dünyada ilk kez düzenlenecek olan World Winners Cup; Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası turnuvasını FIFA bayrağı ve FIFA koruması altında Alanya'da 3 yıl boyunca gerçekleştireceğiz.dedi.