Projeler takip altında

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve yönetimi uzun süren sessizliğini bozdu. Yerel seçimlerden sonra ilk kez basının karşısına çıkan Taş, şehrin gündemini değerlendirip kongre sürecini anlattı. Taş, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i de izlemeye aldıklarını söyledi. Taş, yerel seçimlerden 6 ay geçmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye'sinin hizmetleri ve yapacağı işleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Acımız hesap sormak değil. Ama Antalya'daki hemşerilerimiz adına, yapılan ve yapılacak olan hizmetleri, bizler milletimiz adına takip ettiğimizi duyurmak isteriz" dedi.Kamuoyu gündemini uzunca meşgul eden Boğaçayı Projesi'nde eski Belediye Başkanı Menderes Türel'in yerden yere vurulduğunu belirten İbrahim Ethem Taş, "İki gün önce Boğaçay'ın da yaptığımız incelemede otların temizlendiğini gördük. Bu talimatı veren Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz. Boğaçayı ve birçok projeleri ehil ellere yaptırıyoruz. Yani demek ki Boğaçay'ın da sorun yokmuş. Projemizin doğru olduğunu tertemiz hale getirilmesi için çalışma yürütenlere teşekkür ederiz. Proje Antalya'mıza yakışan projedir. Muhittin Böcek Projenin devamını da yapacağını söyledi. Biz ne demiştik? Yarım kalan projelerimizi tamamla, senin proje yapmana gerek kalmayacak. Bu projeler Muhittin Böcek başkana yeter de artar bile" diye konuştu. Türel döneminde tramvay çalışmalarıyla alakalı Dünya Bankası ICF'ten yaklaşık 900 milyon TL'lik bir kredi aldığını hatırlatan Taş, bu krediden 160 milyon TL'nin Büyükşehir kasasında olduğunu ve tramvay için kullanılması gerektiğini söyledi. Projedeki tramvay hattının, Otogar üzerinden Meltem'e, Konyaaltı üzerinden de Işıklar'a bağlanacak olduğunu ifade eden Taş, "Gördüğümüz kadarıyla tramvay sadece Meltem'e gelip orada duracak. Antalyalıların daha rahat ulaşım için tramvayın Işıklar'a bağlanmasının takipçi olacağız" dedi.Antalya kent merkezinde ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammı değerlendiren Taş, "Bizim dönemimizde 4 yıl ulaşıma herhangi bir zam yapmadık. Zamdan hem vatandaşımız hem de ulaşım esnafının memnun değil. Paralarını alamadıkları için şuanda 200 otobüs esnafının arabaları icra takibiyle bağlanmak üzere. 2014 yılında AK Partili yönetim su faturalarını yarı yarıya düşürdü. Şu an en pahalı suyunu biz kullanıyoruz. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Suya zam yerine ASAT'ın alacağı olan 359 milyon TL'yi tahsil etmeye çalışsa zam yapılmayabilirdi" dedi. Antalya'da yatırımların devam ettiğini dile getiren Taş, Aksu, Döşemealtı ve Konyaaltı'na hastane yapılmasıyla ilgi projelerin ihaleye hazır olduğunu da açıkladı.Durdurulan projeye ödül geldiTARİHİ Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda en büyük ödül Doğu Garajı Projesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Eski Başkan Menderes Türel'in ilk döneminde başlanan proje, CHP'li Mustafa Akaydın tarafından durdurulmuştu. Türel'in ikinci döneminde yeniden ele alınarak tamamlanama noktasına gelen proje bu kez CHP'li Muhittin Böcek seçilince yeniden bir süre durdurulmuştu.ANTALYA'DA devletin ulaşım yatırımlarının sürdüğünü dile getiren Taş, Korkuteli-Elmalı ile Kemer- Kumluca duble yolunun 2021 yılında biteceğini ifade etti. Duraliler, Sanayi ve Korkuteli katlı kavşak projeleriyle ilgili ödeneğin gelmesinin ardından ihaleye çıkılacağını ifade eden Taş, "Hızlıca vatandaşın kullanımına sunacağız" dedi.KONGRE takvimiyle ilgili konuşmalarını sürdüren İbrahim Ethem Taş, delege seçimlerinin 7 Ekim 2019 tarihinde başladığını, ilçe kongrelerinin ise 1 Ocak 2020 tarihinde başlayıp 20 Nisan 2020 tarihinde bitirmeyi planladıklarını açıkladı. İl kongresine ilişkin 2020 Ağustos ya da Eylül ayında Genel Merkez'in belirlediği tarihi bekleyeceklerini aktaran Taş, "Partimizi yenileyerek, dinamik yönetimlerle, kaliteli kadrolarla 2023 hedeflerine gitmek istiyoruz. Kongreler bizim için tazelenme vesilesidir" dedi.