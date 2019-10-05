YÖREX 10’uncu yılında çok iddialı

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ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 12 bin yıllık Anadolu'nun tüm renklerini 23-27 Ekim'de Antalya'da buluşturacak. 10 bin metrekare alanda yöresel ürün şöleni yaşanacak. ATB Başkanı Ali Çandır, SABAH Akdeniz Haber Müdürü İbrahim Okumamış'ı ziyaret ederek YÖREX hakkında bilgi verdi. Çandır 72 ilin ürünlerinin yer alacağı YÖREX'e bu yıl 250 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi.2008 yılındaki ekonomik daralma döneminde 'Kriz varsa çare de var' kampanyası üzerine hayata geçtiğini hatırlatan Çandır, "Krizden çıkış yolunun kendimize ait ürünlerin ekonomiye kazandırılmasından geçtiğini düşünerek YÖREX'i hayata geçirdik" dedi. Çandır, YÖREX ile 10 yıldır Anadolu'nun kıyıda köşede kalmış el emeği göz nuru ürünlerin tanıtıldığı ve yerel ürünlerle büyük marketler arasında ticari bağlantı kurulduğunu açıkladı. YÖREX'e bir destek de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Tüm oda ve borsaları YÖREX'e davet eden Hisarcıklıoğlu, "Antalya Ticaret Borsamız bu fikri geliştirdi, ulusal bir marka haline getirdi" dedi.