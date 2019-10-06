Eğirdir’de ilk ders Başdeğirmen’den

ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Meslek Yüksek Okulu (MYO) 2019-2020 akademik yılı açıldı. ISUBÜ'deki ilk dersi ise Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen verdi. Üniversiteye 50 yaşından sonra eşinin sayesinde kayıt yaptırdığını ve şuan yüksek lisans mezunu olduğunu ifade eden Başdeğirmen, kendi hayatından kısa kesitlerle örnekler verdi.

EĞİTİMİN DEĞERİNİ BİLİN

Kendisinin de Eğirdir MYO'dan mezun olduğunu hatırlatan Başdeğirmen, "Ben 50 yaşıma kadar lise mezunuydum. 50 yaşından sonra yüksek okula başladım. 1980 senesinde Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanmama rağmen haylazlıktan dolayı gitmedim. Sizler eğitiminizi çok iyi alın arkadaşlar. Zamanında okulumu bitirmiş olsaydım, bugün çok daha farklı yerde olurdum buna inanın. Aldığınız eğitimin değerini bilin" dedi. ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler tarafından Başdeğirmen'e plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik de adeta bir ders niteliğinde olan konuşması dolayısıyla Başdeğirmen'e teşekkür etti.