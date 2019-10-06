Kervan yolunda uyum gezisi

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü tarafından öğrencilerin eğitim-öğretim yılına iyi bir motivasyonla başlamaları amacıyla 800 yıllık geçmişi olan Sarıhacılar Mahallesi'ne uyum gezisi düzenledi.Akseki MYO öğrencileri, Antik Dönem'de Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından kervan ve göç yolu olarak kullanılan Akseki - Sarıhacılar Tarihi Kervan Göç Yolu üzerinden 3 bin 650 metre yürüyerek Sarıhacılar Mahallesi'ne ulaştı. Öğrencilerin bu yürüyüşüne Akseki Kaymakamı Mevlana Kürkcü, Akseki MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Köse de eşlik etti.