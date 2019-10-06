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Kervan yolunda uyum gezisi

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Kervan yolunda uyum gezisi
ANTALYA Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü tarafından öğrencilerin eğitim-öğretim yılına iyi bir motivasyonla başlamaları amacıyla 800 yıllık geçmişi olan Sarıhacılar Mahallesi'ne uyum gezisi düzenledi. 3 BİN 650 METRE YÜRÜDÜLER
Akseki MYO öğrencileri, Antik Dönem'de Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından kervan ve göç yolu olarak kullanılan Akseki - Sarıhacılar Tarihi Kervan Göç Yolu üzerinden 3 bin 650 metre yürüyerek Sarıhacılar Mahallesi'ne ulaştı. Öğrencilerin bu yürüyüşüne Akseki Kaymakamı Mevlana Kürkcü, Akseki MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Köse de eşlik etti.
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Kervan yolunda uyum gezisi
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