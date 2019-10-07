17 yıl sonra yeni başkan

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'nda seçim sona erdi. 5 bin üyesi bulunan odanın seçimi Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleşti. Seçimde, 17 yıldır başkanlığı yürüten, Mehmet Ali Alkan ile Niyazi Özçelik ve Hüseyin Aksoy yarıştı. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan Alkan için seçim kampanyasını eşi Ayşe Alkan yürüttü.Seçimleri Niyazi Özçelik ve ekibi kazandı. Özçelik bin 749 oy alırken, Alkan ise bin 249 oyda kaldı. Aradaki fark 500'e ulaştı. Diğer aday Hüseyin Aksoy ise 500 oy alabildi. Özçelik geçen yıl yapılan seçimde başkanlığı yaklaşık 100 oyla kaybetmişti. Korkutelili olan Alkan'ın yerine seçilen Niyazi Özçelik'in de Korkutelili olması dikkat çekti. Sonuçların netleşmesinin ardından salon önünde bekleyen kalabalık Özçelik'i omuzlarına aldı. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 Temmuz'da eski Başkan Mehmet Ali Alkan ve yönetim kurulundan 2 isim 'rüşvet ve yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ticaret Bakanlığı, 3'ü tutuklu 19 sanık hakkında dava açılmasının ardından seçim kararı vermişti.ANTALYAANTALYA