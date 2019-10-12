Şiddet mağduru kadına şehit annesinden destek

Antalya'da geçen ay eşi tarafından evinin önünde 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmek istenen Ayşe Seyidoğlu'na derneklerden destek geldi. 15 Temmuz şehidi Muhammed Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç'ın da aralarında olduğu sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Akdeniz Dayanışma Platformu üyeleri hastaneden taburcu olan Ayşe Seyidoğlu'nu evinde ziyaret etti. Platform adına eşi Zeki Kılınç ile bir açıklama yapan Meltem Kılınç, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı koruyucu ve önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan kişilerin belli bir süre zorunlu eğitime tabi tutulması gerekildiği ifade eden Kılınç, sivil toplum kuruluşlarının katılacağı çalıştayların düzenlenmesini önerdi.

8 KADIN CİNAYETİ

Kadın cinayetlerinin en sık yaşandığı illerin İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalya olduğuna dikkat çeken Meltem Kılınç, "2019'da Antalya'da 8 kadın cinayeti yaşandı. Daha geçtiğimiz eylül ayı içerisinde 3 kadın eşi veya yakınları tarafından öldürüldü. Eşinden boşanmak istediği için şiddet gören ve ölüm tehditleri alan Ayşe Seyidoğlu da 21 bıçak darbesiyle öldürülmek istendi ama Allah korudu" açıklamasında bulundu.

YALNIZ DEĞİLMİŞİM

Yaşadığı talihsiz olayı anlatırken zor anlar yaşayan Ayşe Seyidoğlu ise eşinin gözünün dönmüş olduğunu ve kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Aldığı 21 bıçak yarasının bir kısmı derin olan Seyidoğlu, şuan hayatta olmasının mucize olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının desteği ile kendisini yalnız hissetmediğini anlatan Ayşe Seyidoğlu, "Özellikle bir şehit annesinin verdiği destek ile kendimi daha güçlü hissettim" dedi.



MAHKEMEDE DESTEK VERECEKLER

PLATFORMUN mahkeme sürecini de takip edeceği, tüm dernek üyelerinin duruşmaya katılarak Seyidoğlu'na destek vereceği açıklandı. Kısa adı ADAP olan platformda, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği, KYÇ Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği ile Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu yer alıyor.