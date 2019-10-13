Düğün dönüşü kabus yaşandı

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ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Çetiner (76), 3 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.30 sıralarında D400 karayolunun Beyrebucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir tanıdığının düğününden dönen ve yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Çetiner'e, Ferhan Y.'nin kullandığı 07 US 635 plakalı hafif ticari araç çarptı. Araçla yaklaşık 150 metre sürüklenip yola savrulan Çetiner'e aynı yönde giden Veli T.'nin kullandığı 07 AAK 649 plakalı otomobil de çarptı.Aynı yönde ilerleyen üçüncü bir aracın da çarpıp kaçtığı iddia edilen Mustafa Çetiner yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Çetiner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alarak, trafik akışını sağladı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, sürücülerin gözaltında olmadığı açıklandı. Yerdeki Mustafa Çetiner'e aracıyla çarpıp kaçtığı öne sürülen sürücü aranıyor.