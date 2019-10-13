Mucize kalpli Emre

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 28 Kasım 2018 tarihinde son dönem kalp yetmezliği nedeni ile yapay kalp takılan 24 yaşındaki Emre Genç, bir mucizeye imza attı. 11 ayda kalbi düzelince, yapay kalp geri çıkartıldı. Doktorlar bile bunu mucize olarak nitelendirdi. Genç ise iyileşmesini ameliyatı yapan Prof. Dr. Ömer Beyazıd'in tavsiyesine uyarak sağlıklı ve doğal beslenmesine ve stresten uzak durmasına bağladı.16 yaşındayken kalp yetmezliği teşhisi konulan ve 2016'da kalp pili konulan Genç'e, 2018 yılında ölümle burun buruna gelince son çare yapay kalp nakli takıldı. Yapay kalp ile sağlığına yeniden kavuşan Emre, özel bir şirkette şoförlük yapmaya başladı. 11 ay içinde ise kalp performansı kendiliğinden düzeldi. EKO'su yüzde 20'lerden yüzde 60'lara çıktı. Prof. Dr. Ömer Beyazıd, Eylül 2019 tarihinde 11 ay önce taktığı yapay kalbi çıkardı.Ameliyatı yapan Prof. Dr. Beyazıd, bu olayın çocuklarda yüzde 1 ihtimal gerçekleştiğini, yetişkinlerde ise Türkiye'de ikinci kez yaşandığını söyledi. Sağlığına kavuşan Genç ise "Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Bu bir mucize" dedi. İyileşmesini doktorunun uyarılarına harfiyen uymasına bağlayan Emre Genç, "11 ay boyunca doğa ile iç içe stresten uzak yaşadım. Hiçbir şeye kızmadım, öfkelenmedim. Hep olumlu baktım. Sağlıklı ve doğal beslendim" açıklamasında bulundu.