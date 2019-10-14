Geçen yılı yakaladık

BUGÜN NELER OLDU

Turizmdebu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya, 10 Ekim itibarıyla 13 milyon 653 bin turist sayısına ulaştı. 2018'de kırılan tüm zamanların turist sayısı rekoru, daha yılın bitmesine 2.5 ay kala kırıldı. Önceki yıllarda mayıs-eylül ayları arasına sıkışan turizm yoğunluğu bu yıl mart-ekim aylarına kadar uzadı. Yoğun sezon önceki yıllarda 4-5 ay iken bu yıl 8 aya yükseldi.Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı verilerine göre, 1-10 Ekim tarihleri arasında kent, 694 bin civarı turist ağırladı. Günlük ortalama 70 bine yakın turist ekim ayında da kente gelmeye devam ediyor. Yıl itibarıyla geçen seneye göre artış oranı yüzde 17, ekim ayı 10 günlük verilere göre artış oranı ise yüzde 19 olarak kaydedildi.Artışta en büyük pay Rusya'nın oldu. Ekim ayı itibarıyla da Rus turist sayısı 5 milyonu aştı. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 38 oldu. Rus turist sayısı yüzde 14, alman turist sayısı yüzde 16 ve Ukraynalı turist sayısı da yüzde 11 arttı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Bundan sonra inen her uçak ilave artış kaydedecektir" dedi. Yavuz, yıl sonu için konulan 16 milyon turist hedefi yakalanmasa da turist sayısının 14.5 milyonu bulacağını sözlerine ekledi.