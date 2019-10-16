Sağlık neferleri

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 'Beyaz Önlük' giyme töreninde bu yıl üniversiteye giriş yapan birinci sınıf öğrencisi 290 hekim adayı beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı. Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.Rektör Ünal, hekimliğin geçmişten günümüze kutsal olarak kabul edilen bir meslek olduğunu belirterek, "Beyaz önlüklerinizi giyerek birçok bireyin çocukluk hayali olan hekimlik mesleğine adım atacaksınız. Büyük fedakârlıklar, özverili ve istikrarlı çalışmalar neticesinde kelimenin tam anlamıyla başarının bedelini ödemiş olan sizler için bugün emeğinizin karşılığını alacağınız çok özel bir gün" diye konuştu.Dekanı Özbilim ise "Hekimlik bilgi ve sanatın beraber uygulandığı bir meslektir. İyi bir hekim hem konusunda bilgili olmalı hem de bilgisini uygulamaya dönüştürebilen bir sanatkar olmalıdır. Beyaz önlüğünüzü giydiğiniz bu günden itibaren sorumluluğunuzun farkında olmalısınız" dedi. 290 tıp öğrencisine beyaz önlüklerinin giydirildiği tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde elma hasadı başladı. Kara leke hastalığının yarattığı etkiyle rekoltenin düşmesi çiftçileri kara kara düşündürdü. Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Arsa ve Bağlıağaç mahallelerinde geçen yıl 15 bin ton olan elma rekoltesinin bu yıl 5 bin tona düştüğünü, bunda da kara leke hastalığının etkisinin bulunduğunu ifade etti. Gümüş, elma ile birlikte üzümde de düşüş olduğunu açıkladı.