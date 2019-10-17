Turizmde İspanya’yı geçtik

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AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 'Geleneksel AKTOB Buluşması'nın bu ayki konuğu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. Kemer'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ve sektör temsilcileri katıldı.AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin turizm açısından en iyi yılı yaşadığını söyledi. Yağcı, "Geçmiş yıldaki krizin etkisinin giderek azaldığını, doluluk oranımızın İspanya'nın üzerine çıktığını görmekteyiz. Önümüzdeki 5 yıl çok ciddi bir şekilde hazırlanırsak bu yıl rahatlıkla 50 milyon, 2023'te 75 milyon turisti çıkaracağız. Gelirler noktasında da her geçen gün artıyor" dedi. TÜROFED Başkanı Ayık ise "Ekim ayında bile Antalya rakamları tarihi rekora gidiyor. Yüzde 20'nin üzerinde artış var" açıklamasında bulundu.Başkan Böcek de turizmle ilgili projelerini anlattı. Böcek, 2020 sezonunda Antalya'nın tarihi, turistik, estetik merkezlerinden geçen otobüslerle ring seferleri başlatacaklarını müjdeledi.