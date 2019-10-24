Liderin temeli sağlam

Süper Lige bu sezon iyi bir başlangıç yapan ve lider olan Aytemiz Alanyaspor'da temeller sağlam atılıyor. Geleceğin takımını oluşturmak için futbol okulunun kış dönemi faaliyetlerine hız verildi.
2006-2014 arası doğan Alanyalı futbol tutkunu çocuklara cumartesi ve pazar günleri eğitim verilmeye başlandı. Yoğun talep olması nedeniyle antrenmanlar sabah 09.00'da başlıyor ve saat 17.00'ye kadar devam ediyor.
350 KİŞİLİK FUTBOL ORDUSU
Aytemiz Alanyaspor Altyapı Dernek Başkanı Turan Görgün, çocuklarını okula kaydettirmek için ailelerin yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu söyleri. Görgün, "Şu ana kadar alt yapıdaki minik futbolcu sayımız 350 kişiye ulaştı. Takımımızın temellerini sağlam atıyoruz. Geleceğin futbolcu ordusunu yetiştiriyoruz"
dedi.
81 ŞEHİRDE DE OKUL AÇILACAK
Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Altyapı ve Futbol Okulları Sorumlusu Muhammet Çetin ise, Türkiye genelinde Alanyaspor Futbol Okulu açmak için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirtti. Kısa bir süre sonra birçok şehirde Aytemiz Alanyaspor Futbol Okulları açacaklarını anlatan Çetin, "Türk futbolunun kurtuluşu için yetenekli bütün gençleri kadromuza alıp yetiştirmek istiyoruz"
diye konuştu.
BULUT YAKIN TAKİPTE
ALTYAPI
Koordinatörü Antrenör Kamil Ulaş gözetimindeki antrenörler eşliğinde verilen futbol eğitimleriyle Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da bizzat ilgileniyor. Teknik bilgi ve birikimlerini alt yapı hocaları ile paylaşan Bulut, özellikle genç takım antrenmanı ve maçlarında gördüğü futbolcuların isimlerini belirleyerek A takım antrenmanına
davet ediyor.