Liderin temeli sağlam

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lige bu sezon iyi bir başlangıç yapan ve lider olan Aytemiz Alanyaspor'da temeller sağlam atılıyor.2006-2014 arası doğan Alanyalı futbol tutkunu çocuklara cumartesi ve pazar günleri eğitim verilmeye başlandı. Yoğun talep olması nedeniyle antrenmanlar sabah 09.00'da başlıyor ve saat 17.00'ye kadar devam ediyor.Aytemiz Alanyaspor Altyapı Dernek Başkanı Turan Görgün, çocuklarını okula kaydettirmek için ailelerin yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu söyleri. Görgün,dedi.Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Altyapı ve Futbol Okulları Sorumlusu Muhammet Çetin ise, Türkiye genelinde Alanyaspor Futbol Okulu açmak için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirtti. Kısa bir süre sonra birçok şehirde Aytemiz Alanyaspor Futbol Okulları açacaklarını anlatan Çetin,diye konuştu.Koordinatörü Antrenör Kamil Ulaş gözetimindeki antrenörler eşliğinde verilen futbol eğitimleriyle Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da bizzat ilgileniyor. Teknik bilgi ve birikimlerini alt yapı hocaları ile paylaşandavet ediyor.