Kartal moral verdi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Yoğun Bakım ünitesinde kanser tedavisi gören 13 yaşındaki Batuhan Akbuz, yaşama futbol aşkı ile tutundu. Geçen yıl mayıs ayında kemik iliğinde tümör teşhisi konulan Akbuz, üzücü hastalığının ardından Akdeniz Üniversite Hastanesi Çocuk Onkoloji Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Batuhan'ın gönül verdiği Beşiktaş'ın futbolcularının imzasının bulunduğu forma isteği yerine getirildi.SABAH Akdeniz'de yayınlanan 'Yaşam savaşında desteği futbol' başlıklı haberi okuyan Antalya'da yaşayan Milli Takım ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz harekete geçti. Durumu Beşiktaş'ın kaptanı oğlu Burak'a anlatan baba Yılmaz, oğlunun gönderdiği formayı yanına alarak hastaneye gitti. Fikret Yılmaz, Batuhan yoğun bakımda olduğu için anne Gülcan ile kız kardeş Nisanur Akbuz'a geçmiş olsun dileklerinde iletip Burak'ın 71 numaralı formasını verdi.Ziyaret karşısında duygulanan anne Gülcan Akbuz, "Sağ olsun Batuhan'ın forma isteğini okuyan Fikret Yılmaz bir gün bile geçmeden bize Burak'ın Beşiktaş'ta giydiği formasını getirdi. Allah baba Fikret Yılmaz ile Beşiktaş'ın kaptanı oğlu Burak Yılmaz'dan razı olsun" dedi. Haber üzerine Beşiktaş Kulübü de duyarsız kalmadı. Kulüp, futbolcuların imzaladığı siyah beyazlı formayı kargo ile Batuhan'ın tedavi gördüğü hastaneye göndererek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Batuhan Akbuz, dün normal servise çıkartıldı. Gözlerini açan Batuhan'a Burak ve imzalı Beşiktaş formasını annesi verdi. Sevinç gözyaşlarına boğulan küçük çocuk, "Buradan çıkar çıkmaz formaları başucuma asacağını. Hastalığım süresince aldığım en güzel hediye bu. Fikret Yılmaz ve Burak ile Beşiktaş kulübüne çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan binlerce kez razı olsun" diye konuştu. Anne Gülcan Akbuz, beyin tümörü tedavisi gören Batuhan'ın formalar ile moralinin yerine geldiğini ifade etti.Fikret Yılmaz, Beşiktaş'ın kaptanı oğlu Burak'ın hafta sonunda oynanacak Antalyaspor-Beşiktaş maçı için şehre geleceğini Batuhan'ın uygun olması halinde ziyaret edeceğini söyledi. Yılmaz, "Eğer olmazsa telefonla görüntülü olarak görüşecekler. Küçük yavrumuza azda olsa moral vermek istedik. Umarım tedavi sürecine katlımız olur" diye konuştu.