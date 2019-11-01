Acemi soyguncular

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Antalya'da, kar maskeli ve silahlı 2 kişi Kepez ilçesindeki bir kuyumcuyu soydu. Soyguncuların birini vatandaş diğerini ise polis yakaladı.Soygun, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki Fevzi Bulce'ye ait Sevda Kuyumculuk'ta meydana geldi. Kar maskeli ve silahlı 2 kişi, vitrine saat ve altın dizen Bulce'yi başına tabanca kabzasıyla vurup bayıltarak etkisiz hale getirdi. Soyguncular, vitrin ve tezgahtaki altınları alıp kaçmak istedi. Durumu fark eden esnaf, soygunculara müdahale etti. Adının Murat Aydın olduğu ortaya çıkan soyguncu yakalanırken, diğeri 500 bin lira değerindeki altınları alarak 07 ACB 517 plakalı otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Fevzi Bulce'ye müdahale ederken, yakalanan soyguncu Murat Aydın polise teslim edildi. Silahlı soygunun ardından operasyonu genişleten polis ikinci soyguncu Erkan Balk'ı çaldığı 3 kilo altınla birlikte Konyaaltı ilçesinde yakaladı. Yanına yaklaşan sivil ekipleri fark eden Balk, kaçmak istedi. Ancak polis soyguncuyu suç aleti silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Polis, Balk'ın evine 50 metre kala yakalandığını açıkladı.Olay yerinde tedavisi yapılan Fevzi Bulce, "İş yerini yeni açmıştım. Saatleri vitrine diziyordum. İçeriye aynı anda iki kişi girdi. Ellerinde tabanca ve yüzlerinde maske vardı. Birden saldırdılar. Tabanca kabzasıyla başıma vurdular. Boğuştuk, aldığım darbe nedeniyle bayıldım. Kendime geldiğimde esnaf arkadaşların şüphelilerden birini yakaladıklarını gördüm. Ben de üzerine atladım. Soyguncuyu gelen polis ekiplerine teslim ettik" dedi.SOYGUNUN ardından çalışma başlatan polis, otomobili olay yerinin 2 sokak ilerisinde terk edilmiş olarak buldu. İçerisinde çok sayıda plaka ve tül çorap bulunan otomobildeki plakanın başka bir araca, orijinal plakanın ise 07 ABG 245 olduğu belirlendi. Polis, bölgedeki arazide ve çevredeki binalarda uzun süre kaçan şüpheliyi aradı.KUYUMCUYU soyan Murat Aydın (38) ile iş arkadaşı Erkan Balk (47) çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir AVM'de çalışan iki zanlının işe gidip gelirken kuyumcuyu soymaya karar verdikleri ortaya çıktı. Soygunun ardından Asayiş şube Müdürlüğü'ne gelen kuyumcu sahibi Feyzi Bulce polislere teşekkür etti.