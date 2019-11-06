Sakın örnek almayın

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 'Örümcek Adam' kostümüyle dolaşan 26 yaşındaki Burak Soylu, yaptığı hareketlerle ilgili odağı olurken tehlikeli bir örnek oluşturmaya başladı. Çok sevdiği kurgusal kahraman 'Örümcek Adam'ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini yapan Soylu, eğitim hayatını tamamladıktan sonra üç yıl önce 'süper kahraman' olarak otellerde ve sokaklarda boy göstermeye başladı. Otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağlayan Soylu, geriye kalan zamanlarında ise kentin en işlek caddeleri ve parklarında kostümle dolaşıp mini şovlar yapıyor. Sosyal medyada, 'Örümcek Adam bugün buradaydı. Örümcek Adam'ı parkta fotoğrafladık' gibi paylaşımlarla oldukça popüler hale gelen Soylu'nun en büyük mutluluğu ise insanları eğlendirmek.SOYLU, mesaisi bittiğinde kostümüyle vatandaşların arasında rahatça dolaşmanın kendisine de keyif verdiğini belirterek, "Gönüllü olarak onları mutlu etmeye çalışıyorum. Süper kahraman kostümü giyiyorum ama bir süper gücüm yok. İnsanlar bana alıştı. Özellikle çocuklar sarılıyor. Vatandaşlar, turistler bol bol fotoğraf çektiriyor. Örümcek adam kostümümle motosikletle giderken polisler çok durduruyordu. Zamanla onlar da beni tanıdı. Artık beni görünce el sallıyorlar" dedi. Uzmanlar ise, yapılan hareketlerin çocuklara kötü örnek oluşturduğunu, filmlerde bile bu görüntülerin işaretlendiğini kaydetti.