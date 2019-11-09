Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Manavgat OSB son viraja girdi

Manavgat son viraja girdi

Giriş Tarihi: 9.11.2019
Manavgat OSB son viraja girdi
MANAVGAT Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yer seçim komisyon toplantısı Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MATSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Kaymakamı Mustafa Yiğit, Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Hüseyin Tarık Aydın, MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, MATSO Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan ile kurum yetkilileri katıldı. OSB'nin 25 yıldır Manavgat'ın gündeminde olduğunu ve son 4-5 yıldır da yerin onaylanması için mücadele edildiğini kaydeden Yiğit, "Ciddi bir mücadelenin sonunda bu aşamalara geldik. Manavgat'ta OSB için çok büyük bir heyecan var" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manavgat OSB son viraja girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN