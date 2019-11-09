Manavgat OSB son viraja girdi

BUGÜN NELER OLDU

MANAVGAT Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yer seçim komisyon toplantısı Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MATSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Kaymakamı Mustafa Yiğit, Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Hüseyin Tarık Aydın, MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, MATSO Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan ile kurum yetkilileri katıldı. OSB'nin 25 yıldır Manavgat'ın gündeminde olduğunu ve son 4-5 yıldır da yerin onaylanması için mücadele edildiğini kaydeden Yiğit, "Ciddi bir mücadelenin sonunda bu aşamalara geldik. Manavgat'ta OSB için çok büyük bir heyecan var" dedi.