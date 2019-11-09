Naim abiyi örnek aldım

BUGÜN NELER OLDU

kez olimpiyat şampiyonu, 5 kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonu olan, 52, 54 ve 56 kilolarda 20'den fazla dünya rekorunun sahibi milli halterciMutlu, Bulgaristan'da yaşadığı hayatı, orada başladığı halteri, Türkiye'ye gelişi ve elde ettiği dünya, Avrupa ile olimpiyat şampiyonluklarının sırlarını anlattı."Bulgaristan'da çocuk yaşta spora başladım,Çocukluk hayalimde onun gibi olmak istedim. Daha sonra çalışmalara başladım.dedi.