Naim abiyi örnek aldım

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kez olimpiyat şampiyonu, 5 kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonu olan, 52, 54 ve 56 kilolarda 20'den fazla dünya rekorunun sahibi milli halterci Halil Mutlu, Burdur'un Bucak ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nda düzenlenen söyleşiye katıldı.
Mutlu, Bulgaristan'da yaşadığı hayatı, orada başladığı halteri, Türkiye'ye gelişi ve elde ettiği dünya, Avrupa ile olimpiyat şampiyonluklarının sırlarını anlattı.
HIRSIMLA KAZANDIM
MUTLU,
"Bulgaristan'da çocuk yaşta spora başladım, haltere başlamama örnek aldığım Naim Süleymanoğlu abim sebep oldu.
Çocukluk hayalimde onun gibi olmak istedim. Daha sonra çalışmalara başladım. Azimli ve hırsı çalışmanın karşılığı olarak dünya şampiyonlukları, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarını ülkeme kazandırdım"
dedi.