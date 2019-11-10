Kızılay’ın dostları

BUGÜN NELER OLDU

Kızılay Antalya Şubesi tarafından Türk Kızılay'ının kuruluş yıl dönümüne özel düzenlenen 'Kızılay Dostları Gecesi' gerçekleştirildi. 'Hilal-i Ahmer' koleksiyonun sergilendiği geceye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yanı sıra iş dünyasından birçok gönüllü katıldı. Verdikleri destek için 25 hayırsevere plaket verilen gecede, gönüllü iş adamları Kızılay'a destek olmak için ünlü sanatçılar tarafından tasarlanan Hilal-i Ahmer'lerden de satın aldı.Gecede konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kızılay, AFAD ve TİKA'nın Türkiye'nin gururu olduğunu belirtti. Dünyadaki ülkelerin yardım konularını azaltırken Türkiye'nin çoğalttığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün Türk Kızılayı, yani Hilal-i Ahmer dünyanın her yerinde dalgalanıyor" dedi. Antalyalıların hayırsever özelliğinden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Okulların isimlerine bakın hep hayır severlerin isimleri ile dolu. Diğer taraftan hastanelerde polikliniklerde, camilerde hemşerilerimizin isimleri görülmektedir. İddia ediyorum ki Türkiye'nin en hayırsever ili ve ilçeleri Antalya'dır" dedi. Hilal-i Ahmerler'in objelerini herkesin gücü yettiğinde alıp iş yerleri evlerinde sergilemesini isteyen Bakan Çavuşoğlu, "Bende hem evine hem ofisime birartane alacağım. Sizlerde alın ve böylelikle Türk Kızılay'ına da yardımda bulunmuş olursunuz" diye konuştu. Antalya Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalarda destek veren sivil toplum kuruluşları ve firmalarına teşekkür eden Çavuşoğlu, yardımseverleri tek tek sahneye çağırarak plaketlerini takdim etti.Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Antalya Şubesi'nin projelerinde destek vermek için bu organizasyonda bulunduklarını belirtti. Kınık, "Antalya ve Türkiye için yapılacaklarımızı paylaşmaya geldik. Antalya'da Yaşlı Bakım Merkezi kısa bir süre sonra faaliyete geçecek" dedi. Başkan Kınık, Kızılay'ın Antalya ve Türkiye'de hayata geçirmeyi planladıwğı projeler hakkında da bilgi vererek, geceye katılan iş adamlarından hem maddi hem de kan bağışında bulunmalarını istedi.Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç'ta, insanları Kızılay'ın iyilik dünyasına davet ettiklerini anlattı. Kızılay 150 yıllık gönüllülük ilkelerine bağlı kalarak din, dil, ırk ayrımı gözetmeden ıstırapları dindirmek için çalıştığını kaydeden Özkoç, "Hilalin yıldızı bağışçılarımızdır. Bu bayrak yurdumuzun dünyanın her yerinde dalgalanmaktadır" ifadelerini kullandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, organizasyonun amacına vurgu yaptı.