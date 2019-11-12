Konyalılar Derneği yeni yerine taşındı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Konyalılar Derneği, 25. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yeni dernek ofisinde açılış töreni gerçekleştirdi. Görkemli açılış törenine yüzlerce Konyalı ve çok sayıda önemli isim de katıldı.Kepez İş Merkezi'ndeki yeni ofisin açılışına AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, meclis üyeleri, çok sayıda STK Başkanı ve yönetimi, iş dünyasının önemli isimleri ve yüzlerce Konyalı katıldı. Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre, açılış heyecanını paylaşan tüm konuklara teşekkür etti. Başkan Üre, derneğin yeni yönetim binasında daha vizyonel bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirtti.