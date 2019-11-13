BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesinde 2016 yılında TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde yürütülen 'GeroAtlas' çalışması kapsamında kurulan ve 60 yaş üstü bireylerin devam ettiği Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencileri, staja başladı. AÜ, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği ilk staj Büyükşehir Belediyesi'nde başladı. 60'lık stajyerler, haftanın 3 günü 4'er saat üç kurumunun farklı birimlerinde staj yaparak tecrübelerini aktif çalışanlara aktaracak.Emekli memur Nurettin Özpınar (72), Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda staja başlayan isimlerden oldu. 53 yıl önce bir hastanede stajyerlik yapan Özpınar, "Bizler hayat birikimimizi buradakilere aktararak gençlere yol gösterici bir tavır kazandırmak için buradayız" dedi. Emekli makine mühendisi Erdal Türker ise Almanca ve İngilizceyi iyi derecede bildiği için Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda staja başladı. Türker, Tazelenme Üniversitesi'nin çağın hastalılarından biri olarak adlandırılan alzheimera karşı bir savaş modeli olduğunu dile getirdi.Projede görevli Gerentolog Özlem Özgür ise, Tazelenme Üniversitesi'nin 60 yaş üstü bireylerin hayatlarında karşılarına çıkabilecek sorunlara yönelik, özellikle sağlık alanında bilgilendirici bir eğitim programı olduğunu söyledi. Üniversitede yaşlılara, felsefe, tarih, teknoloji, biyoloji, tıp, kimya, ziraat, eczacılık, sosyoloji, psikoloji, nöroloji, diyabet gibi dallarda ders veriliyor. Erkekler yemek pişirme ve örgü, kadınlar ise tamir dersleri alıyor. Örgü ve tamir dersini tamamlayamayanlar, bir üst sınıfa geçemiyor.