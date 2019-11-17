Burdur’a yeni hastane

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uzun süren tartışmalar ve engellemelere rağmen yeni Devlet Hastanesi'nin yapımı için son aşamaya gelindi. Hastane inşaatı ihalesinin 24 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur merkeze yapılacak yeni devlet hastanesi inşaatı ihalesinin 4 ay önce iptal edildiğini hatırlattı. Yeni ihale için Sağlık Bakanlığı'nın süreç başlatıldığını belirten Özçelik ve Uğur, ""Sağlık Bakanlığımız yapmış olduğu çalışmalarla yeni projeyi 2018 deprem yönetmeliğine uygun hale getirdi. 400 yataklı nitelikli hastane olarak çalışmalar tamamlandı" dedi.Sağlık Bakanlığı'nın süreci başlatıldığını belirten Özçelik ve Uğur, "İhale 24 Aralık'ta yapılacak. Birilerinin alaycı bir dille 'hastane başka bir bahara kalmış'gibi açıklamalarını kınıyoruz. Burdur'a yapılacak her yatırımı hizmeti yakından takip ediyoruz ve netice almaya çalışıyoruz. Katkıda bulunan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Yardımcısı Halil Eldemir ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürümüz Hüseyin İnceöz'e teşekkür ederiz" diye konuştu.