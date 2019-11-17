Zoru başaracaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 500 kadın Özel Harekat ve 2 bin 500 kadın polisi alacağını duyurmasının ardından Antalyalı genç kadınlar kan ter içinde sınavlara hazırlanmaya başladı. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) fiziki yeterlilik sınavları çalışmalarına kadın adaylar büyük ilgi gösterdi. Polislik için başvuruda bulunan kadınlar, fiziki yeterlilik sınavları için ter döküyor.

GÖNÜLLÜ DESTEK

Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda ücretsiz olarak yapılan çalışmalarda kadın adaylar ısınma, koşu ve parkur çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019-2020 periyodu gönüllülük yılı olarak ilan edilirken bu doğrultuda gençlik liderleri, kadın polis adaylarını gönüllü olarak çalıştırıyor. 2 gençlik liderinin çalıştırdığı 25 kadın aday, haftanın 3 günü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ndeki parkur çalışmasını gerçekleştirirken 1 gün ise Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çalışmaları yapıyor.