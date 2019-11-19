Genç dahilere Antalya kampı

ÜSTÜN yetenekli öğrenciler, Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP) ile Antalya AKEV Üniversitesi işbirliğiyle, ara tatil döneminde Antalya'da buluştu. Üstün yeteneklilerin eğitimi alanında çalışan akademisyenler, bilim uzmanları ve eğitmenlerden oluşan ekip ile bir araya gelen öğrencilere, teknoloji, doğa ve evrene dair, fenin eğlenceli dünyası, sayıların gücü, sanatta yansımalar, çocukla felsefe, yaratıcı drama gibi dersler veriliyor.

İLGİNÇ PROJELER

Ders dışında ise çocuklar, antik kentler ve at çiftliklerine götürülüp, sportif müsabakalara katılıyor. Eğitim programına katılan öğrencilerin projeleri arasında, Cumhurbaşkanlığı özel ödülüne sahip mayın bulabilen drone projesi, sigara izmaritinden yakıt üretimi, lavabodaki yağ atıklarının kanalizasyona karışmasını engelleyen sistem, uzay kaşif araç geliştirmeleri, mikro yazılım gibi projeler bulunuyor.

FİDAN DİKTİLER

Buluşma kapsamında AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ve öğrenciler fidan da dikti. Üstün yetenekli çocuklara akademik ortamın bir şekilde kucak açıyor olmasının, enteresan projelere imza atılabilmesi için çok önemli fırsat olduğunu kaydeden Akgül, hayata geçirmeyi planladıkları Ar-Ge merkezinde, üstün zekalı çocukların ürettiği projelerin biçimlendirilmesiyle çok önemli bir fark yaratmayı düşündüklerini açıkladı.