Tarihe geçti

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakasında Andorra ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nazım Sangare, Antalyaspor kulübünün tarihine geçti. Başarılı futbolcu, kariyerinde ilk kez bir resmi maçta ay-yıldızlı formayı giyerken, ilk 11'de sahaya çıkarak Antalyaspor adına da bir ilki başardı. 25 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'da bir resmi karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan ilk Antalyasporlu futbolcu oldu.
Nazım Sangare daha önce Türkiye'nin Antalya'da Yunanistan'ı ağırladığı özel maçta da ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.
EROL İLE BAŞLADI VOLKAN'LA SÜRDÜ
Bir dönem Antalyaspor forması giyen Erol Dinler, daha önce 6 Eylül 1984 tarihinde Sovyetler Birliği ile oynanan özel karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarak A Milli Takım forması giymişti. Volkan Yaman da Antalyaspor'da oynadığı dönemde milli maçta forma giyerken, resmi maçlarda ilk 11'de yer alamamıştı.
Başarılı savunma oyuncusu 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki eleme grubu karşılaşmalarında Yunanistan ve Norveç'e karşı sonradan oyuna girerek ay-yıldızlı forma için ter dökmüştü. Volkan Yaman, 24 Mayıs 2006 tarihinde Belçika ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.