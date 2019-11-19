Tarihe geçti

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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakasında Andorra ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nazım Sangare, Antalyaspor kulübünün tarihine geçti. Başarılı futbolcu, kariyerinde ilk kez bir resmi maçta ay-yıldızlı formayı giyerken, ilk 11'de sahaya çıkarak Antalyaspor adına da bir ilki başardı.Nazım Sangare daha önce Türkiye'nin Antalya'da Yunanistan'ı ağırladığı özel maçta da ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.Bir dönem Antalyaspor forması giyen Erol Dinler, daha önce 6 Eylül 1984 tarihinde Sovyetler Birliği ile oynanan özel karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarak A Milli Takım forması giymişti.Başarılı savunma oyuncusu 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki eleme grubu karşılaşmalarında Yunanistan ve Norveç'e karşı sonradan oyuna girerek ay-yıldızlı forma için ter dökmüştü.