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Kaleyi kapatınca takımı kazanıyor

Geçen sezonu 7’nci bitiren ’un başarılı kalecisi Boffin, bu sezon 8 maçta 16 gol yese de ’in geride kalan 11 haftalık istatistiklerinde kendisine yer buldu

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Kaleyi kapatınca takımı kazanıyor

Antalyaspor'da özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken kalece Boffin, bu sezon istenen seviyeye gelememesine rağmen Süper Lig istatistiklerinin üst sıralarında kendisine yer buldu. Kırmızı-beyazlıların, Gençlerbirliği'ne 6-0 kaybetmesinin ardından eldivenlerini Ferhat'a kaptıran Belçikalı file bekçisi, bu sezon gol yemedikleri maç sayısı bakımından Süper Lig'de dikkat çekecek bir istatistik yakaladı.

3'ÜNCÜ SIRADA YER ALDI
5 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş'ın file bekçisi Karius ve Galatasaraylı Muslera listenin zirvesinde bulunurken, 4'er kez gol yemeden maçı tamamalayan Beto, Farnolle ve Stachowiak ikinci basamakta yer aldı. Boffin, Gökhan Akkan ve Korcan Çelikyay da 3 maçta gol yemeyerek listenin 3. sırasını tuttu. Bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Boffin; Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında kalesini kapatırken, takımı da bu maçları kazanmayı başarmıştı.

ÇİFT ANTRENMANA DEVAM
Öte yandan Hırvat StjepanTomas'ın göreve gelmesiyle Gaziantep maçının hazırlıkları günde çift antrenmana çıkan Antalyaspor'da futbolcular sezona hazırlanır gibi çalışma yapıyor. Özellikle sabah antrenmanlarında ağırlık, dayanıklılık ve kuvvet çalışması yapan Akrepler'de futbolcuların morallerinin yerine gelmesi dikkat çekiyor


ANTALYALI GENÇLER UMUT VERİYOR
ALTYAPIYA büyük önem verilen Antalyaspor kulübünde Mevlüthan Ekelik, 26-30 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Uluslararası Hazırlık Turnuvası'na katılacak U16 Milli Takımın aday kadrosuna davet edildi. Genç futbolcunun milli formayı giyecek olması altyapının başarısını bir kez daha tescilledi.

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Kaleyi kapatınca takımı kazanıyor
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