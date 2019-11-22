Yabancıya konut satışında rekor artış

TÜRKİYE'DE bu yılın 10 aylık döneminde yabancılara konut satışı yüzde 23,4 oranında artışla 36 bin 197'ye yükseldi. Antalya 7 bin 169 konut satışı ile İstanbul'un ardından ikinci sırada geldi. Antalya'da yabancıya konut satışı yüzde 12 arttı. Antalya'da Almanların Alanya'yı, Rusların Kemer'i, İngilizlerin Kaş-Kalkan bölgesini tercih ettiği ortaya çıktı.

YASA DOPİNGİ

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Selman Özgün, yabancılara konut satışında rekor rakamlara ulaşıldığını açıkladı. Özgün, "Geçen yıl 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık verilmesiyle ilgili yasa eylül ayı sonunda Meclis'ten geçmişti. O dönem satışlara ciddi etkisi görüldü" dedi. Özgün, Antalya'da yıl sonunda yabancıya konut satışının 10 bini geçmesini beklediklerini açıkladı.