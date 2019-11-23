15.5 milyon turist geldi

YILI 16 milyon turist ile kapatmayı hedefleyen Antalya'da turist sayısı 20 Kasım itibariyle 15 milyonu aştı. Antalya ve Gazipaşa havalimanları dış hatlardan 14 milyon 912 bin, çoğunluğu İstanbul üzerinden transit 600 bin, 55 bine yakını da kruvaziyer turizmi kapsamında olmak üzere, 15 milyon 567 bin turist geldi. Turistlerin toplam 14.6 milyonu Antalya Havalimanı ile şehre giriş yaptı. Gazipaşa'ya ise aynı tarihte gelen turist sayısı 300 bin 924 olarak kaydedildi.

HEDEFLER TUTACAK

Antalya'ya gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında ise Rus ve Alman turist sayısında yüzde 16 artış yaşandı. Antalya'ya gelen her 100 turistin 56'sını Rus ve Almanlar oluşturdu. Rusya'nın yüzde 38 ile ilk sırada yer aldığı pazar payı sıralamasında üçüncü ülke ise yüzde 5.6 ile Ukrayna oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise Antalya'nın yılı 16 milyon turist ile kapatmasını beklediklerini açıkladı.

ARTIK GELİR ARTMALI

İstanbul'da da 14-15 milyon turist hedeflendiğini hatırlatan Ayık, turistlerin yüzde 60'ının Antalya ve İstanbul'da ağırlandığına dikkat çekti. Ayık özellikle Antalya'nın otelcilik anlamında dünyanın arkasında değil, önünde koştuğunun altını çizdi. Şimdi hedefin turizm gelirindeki artış olduğunun altını çizen Osman Ayık, "Dünyada turistlerin kişi başı harcaması bin dolar seviyesinde. Türkiye'nin rakamı 650 dolar civarında. Bu rakamın daha yukarılarda olmasını istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.