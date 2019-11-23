Damat katliamında verilen ceza onandı

ANTALYA'DA, 2017 yılında eşini, baldızını ve kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini de ağır yaralayan Tacit Öz'e (48) verilen 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 20 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Tacit Öz Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkan kararı önce Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne taşımıştı. İstinaf başvurusu esastan reddedilmişti.

KURŞUN YAĞDIRMIŞTI

Ardından Öz, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden dosyayı duruşmalı olarak temyiz etmesini talep etti. Ancak ceza Yargıtay tarafından da onandı. Üçlü cinayet 2 Haziran 2017'de yaşanmıştı. Olayda Mevlüt İçoğlu (54) ile kızları Dilem İçoğlu Öz (30) ve Aliye İçoğlu öldürüldü.