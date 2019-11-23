Kazaya şeritli önlem

Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden birisi ve aynı zamanda SİT alanı olan Balbey Mahallesi'nde tehlikeye karşı koruma komedisi yaşanıyor. Bir süre önce çıkan yangında büyük zarar gören eski konağın kalıntıları tehlike saçmaya devam ediyor. Yaşanan tehlikeyi bertaraf etmek için binanın etrafına çekilen koruma şeridi mahalleliyi isyan ettirdi.

MUHTAR BİLE ŞAŞIRDI

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, geçen yıl 432 sokak ile 427 sokağın kesiştiği noktada bulunan tarihi konağın yandığını ve kalıntılarının tehlike saçtığını söyledi. Binan okul yolunda olması nedeniyle tehlikenin arttığını belirten Uyaroğlu, "Bunun üzerine Muratpaşa Belediyesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvuruda bulundum. Ancak zabıta ekipleri gelip naylon emniyet şeride çeker gitmişler. Böyle bir koruma olur mu olmaz mı bende anlayamadım" dedi.

AĞAÇLAR KESİLMELİ

Abdullah Uyarolu, tescilli tarihi konakta yanmış ağaç parçalarından kurtulmanın tek yolunun yanan kısımların kesilmesi olduğunu söyledi. Okul yoluna sarkan ağaçların başta öğrenci ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirten muhtar Uyaroğlu, "Belediye ekipleri Koruma Kurulu korkusu nedeni ile dokunamıyor. Muratpaşa Belediye Başkan yardımcısı beni arayarak, 'Buraya dokunamıyoruz. En küçük hareketimizde kurul bizi mahkemeye veriyor' dedi. Burada bir çocuk ölürse hesabını kim verecek. Bu tehlikeden kurtulmanın tek yolu, park ve bahçeler müdürlüğünden gelecek ağaç budama ekibin sarkan ağaçları kesmesidir. Ancak onlarda 'Görev tanımızda yok' diyerek olumsuz cevap verdi. Biz tedbirin küçüğüne de büyüğüne de razıyız, rabbim daha büyük tehlikelerden mahallemizi korusun" diye konuştu.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Bölgeden çocuklarının okulu gidip geldiğini anlatan Balbey Mahallesi sakinleri ise koruma kuruluna tepki gösterdi. Kurul korkusundan Büyükşehir ve Muratpaşa belediyesinin mahallelerinde hiçbir çalışma yapmadığı ileri süren vatandaşlar, "Orada 9 tane profesör varmış. Ne iş yaparlar. Buraya gelip tutanak tutup gidiyorlar. Yarın bir çocuk buradan geçerken başına bir tahta parçası düşüp yaralansa buna da mı tutanak tutup gidecekler. Bir şey yapmıyorlarsa en azından enkazın kaldırılmasına izin versinler" ifadelerini kullandı.

ALLAH'A EMANET

Balbey Mahallesi sakinleri, mahallelerindeki yaşanan sıkıntılara kimsenin bir türlü çözüm bulmamasından dert yakındı. Bu nedenle mahallenin bir tarafının hurdacı diğer yarısının zurnacı işgalinde olduğun vurgulayan mahalleli, "30 senedir sivil toplum örgütleri Balbey Mahallesi'nin sorunlarını masaya yatırıyor. Ortada hiçbir icraat yok. Olan bize oluyor. Çocuklarımız okul yolunda can verecek. Kimse umursamıyor. Bizler bile buradan geçerken canımızı Allah'a emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.