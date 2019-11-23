Letonya-Alanya ticaret köprüsü

ANTALYA Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ilçenin ihracat potansiyelini arttırmak amacıyla Manavgat- Letonya İş Forumu düzenledi. Manavgat'tan birçok firmanın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiği etkinliğe Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ile Letonya Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts de katıldı.

ÖZEL TEŞEKKÜR GELDİ

Kaymakam Yiğit, Manavgat'ın dünyanın 4 bir yanından insanları turist olarak ağırladığını vurgulayarak, "2 bin 800 kilometre uzaktan gelen Letonyaları burada görmekten mutlu oldum. Letonya Türkiye ilişkilerini daha gelişerek ticari hayata katkı sağlamasını diliyorum" dedi. Büyükelçi Elferts ise MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın Manavgat Letonya ilişkileri ve ticaretini geliştirmek için gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür etti. Elferts, "MATSO'nun katkıları ile Türkiye Letonya ilişkileri daha da iyileşiyor" dedi. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın rahatsızlığından dolayı katılmadığını kaydeden Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan ise turizm ve ihracatı geliştirmek istediklerini söyledi. Zirvede 9 sektörde bağlantılar kuruldu.