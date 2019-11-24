Gün öğretmenlerin

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yaşayan 39 yaşındaki matematik öğretmeni Hasan Karaman, bir harf öğrete bilme uğruna verdiği mücadele 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde örnek gösterildi. Kas erimesi hastası olan Karaman, bir taraftan hastalıkla diğer taraftan da hukukla mücadele ederek öğretmenlik hakkını geri kazanan bir isim. Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hasan öğretmen, idealist nesiller yetiştirmek uğruna azmini hiç kaybetmedi.Hasan Karaman, çocukluk hayali olan matematik öğrenmeni olduğu gün 'öğretmenlik yapamaz' kararı ile dünyasının yıkıldığını söyledi. Ortaokul döneminde belirtilerini gösteren hastalığa lise yıllarında teşhis konulurken üniversite yıllarında güç kaybettiğini belirten Karaman, "2002 yılında öğretmen olarak ilk görev yerim Kahraman Maraş'a atandım. Kimlik kartımı çıkarttım ve derse başlayacağı gün atamamın iptal edildiğini öğrendim. Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İnceleme Komisyonu 'sınıf kontrolü sağlayamaz, öğrenciler kopya çeker ve sigara içer' şeklinde rapor vererek öğretmenliğimi iptal etti" dedi.Bu karar üzerine bir daha öğretmenlik yapamayacağını düşündüğünü ancak yılmadığını anlatan Hasan Karaman, "Hemen dava açtım. 1 yıl sonra 'Yürütmeyi Durdurma Kararı' aldım. Bu kez Kahraman Maraş'taki başka bir okula atamam yapıldı. Yarım kalan hikayeme tekrar başladım. 4 yıl orada görev yaptıktan sonra memleketim Antalya'nın Döşemealtı ilçesine atandım. 2 yıl Killik Ortaokulu'nda görev yaptıktan sonra Kepez'deki bir ilkokulda ve sonrada 7 yıldır görev yaptığım Perihan Esat Aral Ortaokulu'na atandım. Meslekte 17 yılımı geride bıraktım" diye konuştu.Hasan öğretmen, "Onlar benim her şeyim" dediği öğrencilerine matematiği sevdirmek için tüm vaktini okulda geçiriyor. Okulların tatil olduğu dönemde bile akülü arabasıyla okula giden Hasan Karaman, "Benim için önemli olan çocukları iyi yetiştirebilmek. Öğrenmek isteyen her çocuğa karşılık beklemeksizin seve seve ders veriyorum. Mesleğe ilk başladığımda ders anlatmakta zorluk çekiyordum ama şimdi akıllı tahta ve gelişmiş teknoloji sayesinde su sıkıntıyı da şatım" ifadelerini kullandı.