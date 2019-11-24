Katil gösterdi SAK buldu

B

BUGÜN NELER OLDU

urdur'unÇavdır ilçesinde tartıştığı kahvehane sahibi Vedat Özcan'ı öldürdükten sonra Alanya'da jandarmaya teslim olan Mehmet Şahiner (38), cinayette kullandığı tabancayı Manavgat Irmağı'na attığını söyleyince dalgıçlar tarafından operasyon yapıldı.Çavdır'ın Söğüt beldesinde, kahvehane sahibi Vedat Özcan, iş yerine gelen sebze meyve komisyonculuğu yapan Mehmet Şahiner ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahiner, tabancayla Özcan'a ateş etti. Vedat Özcan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtığı Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı Jandarma Karakolu'na giderek, teslim oldu. Söğüt Jandarma Karakolu'na teslim edilen Mehmet Şahiner ile olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından dün gece Gölhisar Adliyesi'ne sevk edildi. Şahiner, tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.Mehmet Şahiner'in olayda kullandığı tabancayı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa attığı belirlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı (SAK) Sualtı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar tarafından suda yapılan aramada tabanca ve şarjörü bulundu. Dalgıçların arama sırasında ayrıca biri kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ve 1 bıçak bulduğu da öğrenildi. Silahların bir suçta kullanılıp kullanılmadığı balistik incelemeyle belirlenecek.