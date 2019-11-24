Mucit öğretmen

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Isparta'da bilgisayar öğretmeni Kenan Yılmaz, geliştirdiği sistemle sınıf defterleri ve yoklama fişlerini tarihe karıştırdı. Yılmaz'ın geliştirdiği 'Tedris Modüler Yönetim Sistemi' ile okulun tüm işleyişi dijital ortamda kontrol altına alındı. Sistem, sınıf yoklaması, ders ve etkinlik duyuruları, ek ders, nöbet çizelgesi ve kütüphanedeki kitap alım istatistikleri ile daha birçok içeriğin okulda güvenli şekilde kullanılmasını sağladı. Yaptığı projeye ders anlamına gelen 'Tedris' adını veren Kenan Yılmaz, bu uygulamanın akıllı tahtalar ve mobil telefonlar üzerinden kolaylıkla kullanılabildiğini ifade ederek, okullardaki idari kadronun iş yükünü de azalttığını belirtti.