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ANTALYA'DA yerel seçimden önce patlayan 'kaset skandalı' ile ilgili ilk karar çıktı. Seçime iki gün önce Almanya merkezli bir sosyal medya hesabından paylaşılan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydı, büyük ses getirmişti. Menderes Türel, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek montajlandığını belirterek şikayetçi olurken, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da Ebru Türel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.Kumbul'un suç duyurusuna, savcılık kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Anayasal Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturmada, gizli ve montajlanmış ses kaydının delil olamayacağı ve Ebru Türel'in sözlerinin suç unsuru taşımadığı vurgulandı. Kararda, ayrıca bumerang etkisi yaratacak bir de açıklama yaptı. Kararda, olayın nasıl yaşandığı da aşama aşama anlatıldı.Buna göre, ses kaydını Niyazi Ateş kaydederek babası Maksut Ateş'e iletti. O da evine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, yeğeni Cemil Böcek'e bu kaydı teslim etti. Ardından ses kaydı Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül'e ulaştırıldı. Bu ikili de ses kaydı üzerinde oynama yaparak 1 dakika 15 saniyelik konuşmayı 29 Mart 2019'da sosyal medyadan yayınladı. Savcılık, bu 6 ismin suç işlediklerini vurguladı. Ahmet Kumbul, karara 15 günlük yasal süre içerisinde itiraz etmediği için savcılık kararı kesinleşti. Ebru Türel'in avukatı Bahadır Çolakoğlu, "Karara itiraz edilmemesi, suç duyurusunun seçim atmosferinde olayı saptırmak ve kendi suçlarını örtmek amacıyla yapıldığını göstermiştir" dedi.