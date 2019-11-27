Moskova festivali ödül getirdi

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RUSYA'NIN başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, dünyanın en büyük halkla ilişkiler birliği olan IPRA (Dünya Halkla İlişkiler Örgütü) tarafından düzenlenen Golden World Awards'tan ödülle döndü. Yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği ve 270 milyon erişimin sağlandığı Türkiye Festivali, Yılın En İyi Etkinliği kategorisinde 13 ülke adayı arasında 2'nci oldu. Elde edilen başarı nedeniyle Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.Ödülün önemini anlatan Karaloğlu, hedeflerinin ilerleyen dönemlerde birincilik olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "3 senedir Moskova'da Türkiye Festivali düzenliyoruz. Rusya ile Türkiye arasındaki turizm ilişkisinin yüzde 85'i Antalya ile olunca dolayısıyla Antalya festivaline de kısmen dönüşüyor. Hedefimiz tüm Türkiye'nin tanıtıldığı bir festivale imza atmak" dedi.Rusya'nın dışındaki ülkelerde de doğrudan o ülkenin insanlarına dokunulan festivaller yapmak istediklerinin altını çizen Karaloğlu, "Poloya ve Ukrayna gibi gelişme potansiyeli büyük olan pazarlarda markamızı güçlendirmek için bu ve bunun gibi etkinlikleri yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin yurt dışında yaptığı en önemli organizasyonlardan birinin bu festival olduğunu söyledi. Ayık, "Önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonların sadece Moskova'da değil diğer ülkelerde de yapılmasını istiyoruz. Öncelikle hedefimiz Avrupa'da festival yapmak" dedi.