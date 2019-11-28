AK Parti’de kan değişimi

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AK Parti'de Antalya'nın Serik ve Demre ilçeleri ile Burdur'un Bucak ilçelerinde başkanlık atamaları tamamlandı. Serik ilçesinde Hasan Yıldırım, Demre ilçesinde Mehmet Koparıcı ve Bucak ilçesinde de Mustafa Oğuz görevlendirildi. Yeni ilçe başkanları görev tebliğini Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in elinden aldı.Mustafa Oğuz'u ilk tebrik edenler Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur Milletvekilleri Yasin Uğur ve Bayram Özçelik ile Belediye Başkanı Emrullah Ünal oldu. Serik ve Demre'nin yeni başkanlarına ise Ankara'da AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti. Taş daha sonra AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Köse, Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi. Bu zirveden müjdeyle dönen Taş, "Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi ve Aksu Atatürk Mahallesi mülkiyet ile tapu sorunları çözüme kavuştu" açıklaması yaptı.