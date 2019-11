Bisiklete geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Atatürk, Milli Egemenlik ve Teomanpaşa caddelerindeki bisiklet yolu hatları kaldırıldı. 28 kilometrelik Konyaaltı-Lara bisiklet hattı böylece koptu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararında güzergahların doğru olmadığını gerekçe gösterdi. Ancak yeni düzenleme yapmak yerine bisiklet yolunun kaldırılması Antalya'da bisiklet kullanıcılarını isyan ettirdi.Büyükşehir Belediyesi, yolların kaldırıldığı noktalarda karma kullanım için çalışmalar yapacağını duyurdu. Ancak bu durumun bisiklet kazalarına davetiye çıkaracağını belirten bisiklet kullanıcıları, "Olası bir kazanın sorumlusu Büyükşehir Belediyesi olacak. Antalya'da her salı günü şehir içinde bisiklet turu yaparak şehirde bisiklet kültürünün yerleşmesi için faaliyet gösteren Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyeleri de sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Ortak eylem vurgusu yapan bazı üyeler ise, "Tüm bisiklet grupları toplanıp bir şeridi kapatacak şekilde yavaş tempo ile tepki koyalım" çağrısı yaptı.Grup yöneticisi Alpaslan Coşkunoğlu, "Yeni bir bisiklet yolu yapılmadan mevcut yolun kaldırılmasına şaşırdık. Böylesine çağ dışı bir karara kesinlikle karşı olduğumuzu net şekilde bildirmek istiyoruz. Gelişmiş ülkeler sporu özendirecek şekilde bisiklet yollarını desteklerken, bisiklet yolunun kaldırılmasını kınıyoruz. Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz" dedi. Coşkunoğlu, Ulaştırma Daire Başkan Vekili Nurettin Tonguç ile bisiklet yollarıyla ilgili görüştüklerini belirterek, "sayın Tonguç'un kendisi aynı zamanda Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi. Bize bisiklet yolunun gereksiz ve tehlikeli olduğunu, bu caddeler üzerinde alternatif bir bisiklet yolu yapılmayacağı bilgisini verdi. Bunu kabul etmiyoruz. Bisiklet yollarımızı geri istiyoruz" diye konuştu.Antalya Akıllı Bisiklet Sistemi (ANTBİS) ise yapılan düzenleme ile ortada kaldı. 2014 yılının ilk döneminde 423 bin lira harcama yapılarak 40 bisikletle başlatılan sistem 10 yıllığına belediye şirketi olan ANSET tarafından işletilecekti. Ancak bisiklet yolları kaldırıldığı için bisikletlerin ve sistemin akıbetinin ne olacağı ise merakla beklenmeye başlandı. ANTBİS'in bisikletleri saati ilk bir saati 1.5 lira ilave her bir saat için 2 lira olarak kiralanabiliyordu.ANTALYA'DA bisiklet yolu uygulaması CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın döneminde başlamıştı. Hasan Subaşı, Milli Egemenlik ve Teomanpaşa caddelerinde başlayan uygulamaya AK Partili Menderes Türel döneminde de sahip çıkıldı ve geliştirildi. Türel, hattı, Konyaaltı sahili ile Düden Park ve eski Lara Yolu'nda da uygulamaya soktu. Böylece 28 kilometrelik bir hat oluştu. Konyaaltı-Lara kesintisiz bisiklet yolu güzergahı ise "Liman Kavşağı'ndan başlayarak Konyaaltı Sahili-Dumlupınar Bulvarı-Hasan Subaşı Parkı-Konyaaltı-Caddesi- Teomanpaşa Caddesi-Milli Egemenlik Caddesi- Hasan Subaşı Caddesi- Cumhuriyet Meydanı-Atatürk Caddesi-Işıklar Caddesi-Tevfik Işık Caddesi-Eski Lara Yolu-Düden Park içi-2134. Sokak-Çağlayangil Caddesi- Rauf Denktaş Caddesi" olarak belirlendi.AYDA bir gelip güvenli bir şekilde bütün Antalya'yı gezebildiğim her yerde örnek gösterdiğim yolları kaldırın da arabaları rahatlatın. Alkışlıyorum.CHP üyesiyim ama yanlışına da çanak tutmam. O yolda aksaklık yaratıyorsa aksaklık yaratmayacak alternatif bir yola bisiklet yolu yapsın, sonra mevcut bisiklet yollarını kaldırsın.BISIKLET yolarını söktü diye nerdeyse Muhittin Böcek'e ödül vereceksiniz. Bir de çağdaş olacaksınız asıl yobaz sizsiniz.ANTALYA'NIN en güvenli bisiklet yollu araç trafiğini rahatlatmak bahanesi ile kaldırıldı..Çağdaşlık gelişmişlik ve uygarlık göstergesi bisiklet yollarında geriye dönüş başladı.YAKINDA bisikleti yasaklar bunlar. Yapılanı kaldırmak da ne demek.BÜTÜN Avrupa'da bisiklete binmeyi teşvik ederken, bisiklet yolları yapılırken, bizde var olan yıkılıp arabalara yol açıyorlar. Dünya şehrine yakışmıyor.