Hatalı sollama ve hız can aldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Akseki ilçesi ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazaları can aldı. Akseki'ye 10 kilometre kala Cendeve Boğazı mevkisinde yaşanan kazada, İbrahim Halil S.'nin kullandığı 27 ADG 576 plakalı kamyonet, önündeki aracı sollarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen araç İsmail B.'nin kullandığı 07 AAP 49 plakalı TIR'a çarptı.TIR'a çarptıktan sonra yoldan çıkarak kayalara çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Halil S. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Bozan Yüksel yaralandı. Olay yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 39 yaşındaki Bozan Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza, Karagözler Mahallesi Oyuktepe Mevkii'nde meydana geldi. Kayhan A., yönetimindeki 48 MA 1187 plakalı otomobil toprak yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çam ağacına çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kayalıklarda otomobilden düştüğü değerlendirilen Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili'nin (37) cesedini buldu. Modzmanashvili'nin cesedi yaklaşık 20 metrelik uçurumdan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hafif yaralanan Kayhan A.ise gözaltına alındı.