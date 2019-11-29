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Kaçakların yıkımına başlandı

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Kaçakların yıkımına başlandı
KAÇAK yapıların yıkımı için çalışmalar başladı. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ndeki yıkım kararı verilen 3 bina ile 1 istinat duvarı için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve jandarma ekipleri bölgeye gitti. Yıkıma Gökçeovacık mevkisindeki istinat duvarından başlamak isteyen ekipler, bölgede toplananların tepkisiyle karşılaştı.

VİLLALAR DA YIKILSIN
Yıkımı kendilerinin gerçekleştirmek istediğini söyleyen kişiler, ek süre talep etti. Kaçak yapıların sahiplerine, kendilerinin yıkması için 2 ay ek süre verildi. Yıkım çalışmasını durduran ekipler, mahalleden ayrıldı. Evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kara (31), "Bölgede imar olmadığı için tapulu arazime yaptığım ev kaçak olarak değerlendirildi. Evimle birlikte yapılan deniz gören lüks villalar yıkılırsa sesimi çıkarmayacağım. Yıkıma bizim gibi gidecek yeri olmayan garibanların evinden başlamasını, içime sindiremiyorum" ifadelerini kullandı.
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Kaçakların yıkımına başlandı
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