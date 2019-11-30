Diş çilesi ölünce de bitmedi

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Antalya'nın Serik ilçesinde 39 yaşındaki Durmuş Ay'ın 5 dişini birden çektirip ardından apse sonucu yaşamını yitirmesi hayati bir konuyu gündeme getirdi. Diş Hekimleri Odası'nın sürekli peşinde olduğu sahte dişçi Hüseyin Arslan'ın, hijyenik olmayan malzemelerle dişleri çekmesi sonucu ölüm olayının meydana geldiği ortaya çıktı. Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Serik Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis Arslan yakalayarak gözaltına aldı. Arslan, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandıHüseyin Arslan, ifadesinde, ilkokul mezunu olduğunu ve babası Nahsen Arslan'ın yıllardır diş çekimi işleri yaptığını, bu işi de babasından öğrenip, sürdürdüğünü söyledi. Durmuş Ay'ı yaklaşık 15 yıldır tanıdığını anlatan Arslan, "24 Kasım'da Durmuş telefonla aradı ve dişini çekmemi istedi. Bunun üzerine Ay'ın iş yerine gittim diş çekme kerpeteni ile eczaneden aldığım lokal sprey uyuşturucuyu da yanında götürdüm. 5 dişini değil sadece sol alttaki sallanan azı dişini çok uğraşmadan çektim" dedi. Arslan, diş çekiminden sonra Durmuş Ay'ın ağzından kan gelince tuzlu su ile gargara yaptırdığını, kan durduktan sonra da kendisine hastaneye giderek ağrı kesici ve antibiyotik almasını söylediğini belirtti.25 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde Durmuş Ay'ın kendisini arayarak rahatsızlandığını söylediğini anlatan Arslan, "Yanında bir akrabasıyla gelerek hastaneye götürdük ve müdahale edildi. O sırada eşi ve çocukları bana 'Senin yüzünden öldü, sebebi sensin' diyerek tepki gösterdi. Bende hastaneden ayrıldım. Ertesi sabah da Durmuş Ay'ın öldüğünü öğrendim" dediği öğrenildi. Gelişmelerden sonra Durmuş Ay'ın Serik Kocadayılar Mezarlığı'ndaki mezarı Cumhuriyet Savcısı gözetiminde açıldı. Yapılacak otopsi ölüm nedenini ortaya koyacak.ANTALYA Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, sahte dişçilerle ilgili açıklama yaptı. Hastaların diş tedavisi için gittikleri kliniklerde hekimin diplomasını görmek gibi bir hakları olduğunu anlatan Yücel, her meslekte olduğu gibi diş hekimliğinde de sahtecilerin olduğunu söyledi. Olayı yakından takip ettiklerini aktaran Yücel, "Biz denetime devam ediyoruz. Yasada bazı açıklar var. Sahte diş hekimini yargıya intikal ettirebilmemiz için kişinin hasta ağzında çalışırken yakalanması lazım. Bu çok zor bir şey" dedi. Yücel, geçmişte sahte bir dişçinin yakalanıp tutuklandığını belirterek, "Farklı uluslardan gelen ve babasından bu işi öğrenip diş çekenler var" dedi.