Ekmekte sağlıksız üretim

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, günde 1 milyon 200 bin civarında ekmek üreten şehirdeki 270 fırının 105'inin ruhsatsız olduğuna dikkat çekti. İnce bu fırınlarda üretilen ekmeğin fünyesi çekilmiş bir el bombası olduğunu belirtti. İnce, son 5-6 yıldır konuyla ilgili girişimlerde bulunmalarına karşın sonuç alamadıklarını söyledi.Unlu mamuller ve ekmek üretimi için gereken ruhsatın farklı olduğunu belirten İnce, "Unlu mamullerin olduğu yerde ekmek ve ekmek çeşitleri çıkarılamaz. Ekmek üretiminde ruhsat için 250 metrekare şartı varken unlu mamullerde ise 80-90 metrekare şartı bulunuyor. Ruhsatsız fırınlar unlu mamuller ruhsatıyla denetimsiz ekmek üretiyor" dedi.Ekmek yapımında kullanılan unun 50 kiloluk çuvalının 115 lira olduğuna dikkat çeken İnce, ruhsatsız fırınlarda üretilen ekmeğin çoğunlukla 'yemlik' olarak tanımlanan kırık buğdaydan yapılan undan üretildiğini kaydederek, "Bu pimi çekilmiş bir bomba" diye konuştu. Üretilen 1 milyon 200 bin ekmeğin 700 bininin Kepez ilçesinde tüketildiğine dikkati çeken Mustafa İnce, "Bunun nedeni ilçenin gelir seviyesi düşük olduğu için ekmeğin çok tüketilmesi. 105 ruhsatsız fırının 75'i Kepez'de" ifadelerini kullandı.