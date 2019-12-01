BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da bu yıl zeytin bolluğu yaşanıyor. Üreticilerin üyesi olduğu ANTBİRLİK 300 dönüm arazideki bin 200 genç ağaçtan ilk etapta 450 ton zeytin elde etti. Hedef rekoltenin bin tona ulaşması beklenirken 250 ton yağ üretimi de gerçekleştirilecek.ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, bu yıl rekoltenin iyi olduğunu ancak havaların kurak gitmesi nedeniyle yağ oranının düştüğünü belirtti. Yavuz, "Ancak genç ağaçlarda ilaçsız organik üretim yaptığımız için yağlarımızın kalori ve besin değeri çok yüksek. Damak tadı bakımından yağımız içilecek kıvamda" dedi. Geçen yıl ilk kez 10 ton zeytinyağını ANTBLİRLİK markasıyla piyasaya sürdüklerini anlatan Yavuz, "Kendi bahçemizdeki ağaçlardan 25 ton yağ bekliyoruz. Üreticilerimizden de aldığımız yağlarla birlikte daha geniş kitleye ulaşmayı planlıyoruz. 750 ve 500 gram cam şişe ile 5 litre tenekelerle çıktığımız piyasaya bu yıl 2 ve 3 litre teneke ambalaj vereceğiz" diye konuştu.ANTBİRLİK Başkanı Yavuz, piyasadan olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayarak, "Amacımız çok yağ satmak değil, doğal ürünü tüketici ile buluşturmak. Bunun için bin ağaç daha dikeceğiz. Bölgesel olarak çok zengin zeytin çeşidine sahibiz. Antalya'nın mitolojik geçmişini incelediğimiz zaman Termesos ve Lyrboton Kome'de tarihin ilk zeytinyağı üretim tesislerine rastlarsınız. Bizde tarihe ışık tutmak için logomuzda tarihi sütunları kullandık. Hedefimiz dış Pazara açıklamak" ifadelerini kullandı.