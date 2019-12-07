2 okuldan 1’i hayırseverlerden

BUGÜN NELER OLDU

ilçesinde Türkiye'nin yerli ve milli sigorta şirketi olan Quick Sigorta tarafından yapımı üstlenilen okul binasının temeli törenle atıldı. Ağustos 2019'da Antalya Valiliği ile protokol imzalanmasının ardından çalışmalara başlayan şirket, Mahmutlar Mahallesi'nde 6.5 dönümlük arazi üzerinde 32 derslikli bir okulu hayata geçirecek. Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın okuduğu dua sonrası temel atıldı.Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu'nun temel atma törenine Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu başta olmak üzere şirket yetkilileri ve davetliler katıldı.Vali Yardımcısı Sezgin, Antalya'ya yapılan her 2 okulun birini hayırseverlerin yaptığını belirterek, bu alanda Antalya'nın Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürü Arslan ise 32 dersliğin yarısının hayırsever, diğer yarısının ise bakanlık bütçesi ile yapılacağını kaydetti. Başkan Yücel ise Alanya'nın 2 üniversitesi ve kaliteli okulları ile eğitimde birçok ille yarışır düzeye geldiğinin altını çizdi. Hayırsever Erdemoğlu ise "Sigorta şirketleri acenteleri yurtiçi ve yurtdışı tatile çıkartır. Biz şirketi kurarken, bu bütçeyi ülkeye yararlı eserler için kullanalım dedik. Bu okulun yapımında acentelerimiz ve mesai arkadaşlarımızın payı büyük" diye konuştu.